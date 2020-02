“Jugué dos partidos de clasificación y llegué bien, pero estoy que no me lo puedo creer”, dijo Juvan, ubicada en el sitio 125 del mundo. “Ya había perdido con Serena en Wimbledon y quedé decepcionada, pero hoy, luego de que no me sentí bien en los primeros dos sets, me lo pude sacudir y ganar, estoy muy feliz”.