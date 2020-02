SHOTLIST CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: PRESIDENCY OF GUATEMALARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llega a la conferencia de prensa 2. SOUNDBITE 1 - Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (hombre, español, 5 seg.): "No es el momento de alarmar a la población pero sí es el momento de prepararnos." 3. SOUNDBITE 2 - Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (hombre, español, 20 seg.): "Hemos decidido declarar la alerta máxima en el tema epidemiológico del coronavirus a partir de la información ya de lo que ha crecido entre el dia de antier y ayer la infestación en los Estados Unidos y en Canadá." PEKÍN, CHINA10 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Plano medio de una cámara de medición de temperatura dentro de un edificio de oficinas en Pekín5. Primer plano de una cámara de medición de temperatura dentro de un edificio de oficinas en Pekín6. Plano general de una cámara de medición de temperatura dentro de un edificio de oficinas en Pekín NAYAF, IRAK21 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano general Equipo médico con equipo de protección que verifica la temperatura corporal de los pasajeros que regresan de Irán al aeropuerto de Najaf PEKÍN, CHINA28 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general trabajador de prevención de virus en la entrada de una estación de metro para verificar la temperatura corporal de las personas CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: PRESIDENCY OF GUATEMALARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 3 - Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala (hombre, español, 6 seg.): "No es el momento de alarmar a la población pero sí es el momento de prepararnos." TEHERÁN, IRÁN25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general dos hombres desinfectando el interior de un autobús11. Plano medio hombre desinfectando el autobús12. Primer plano hombre desinfectando el autobús13. Plano general hombre rociando desinfectante14. Primer plano botella de desinfectante15. Primer plano hombre limpiando el parabrisas del autobús16. Plano general hombre desinfectando un poste en el tren