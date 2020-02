No saben dónde o que tan rápido se propagará el virus. No pueden valerse de precedentes claros para considerar qué hacer. Y las herramientas que normalmente utilizan para combatir los baches financieros — recortes a las tasas de interés, incrementos en los gastos gubernamentales y ayuda fiscal — podrían no funcionar muy bien, carecer de apoyo generalizado, o representar un riesgo por sí mismos.