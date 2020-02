SHOTLIST TEHERÁN, IRÁN25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: IRINNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALENO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International 1. Plano medio Iraj Harirchi, viceministro de Salud de Irán TEHERÁN, IRÁN25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: IRAN PRESSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. Plano medio El viceministro de salud de Irán, Iraj Harirchi (L) y el portavoz del gobierno Ali Rabiei (R)3. Plano medio El viceministro de salud de Irán, Iraj Harirchi (L) y el portavoz del gobierno Ali Rabiei (R) TEHERÁN, IRÁN25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: IRINNRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALENO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto-1 TV/Iran International 4. SOUNDBITE 1 - Iraj Harirchi, viceministro de Salud de Irán (hombre, persa, 21 seg.): "También esto infectado con el coronavirus. Tengo fiebre desde anoche y mi test preliminar alredor de la medianoche dio positivo. Me he aislado a mi mismo en algún sitio desde entonces" TEHERÁN, IRÁN25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTVRESTRICCIONES: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International 5. Plano general Iraníes caminando por una calle en Teherán mientras usan máscaras protectoras6. Travelling Iraníes caminando por una calle en Teherán mientras usan máscaras protectoras7. Plano medio Iraníes caminando por una calle en Teherán mientras usan máscaras protectoras8. Plano general Los iraníes de pie en la acera de una calle de Teherán con máscaras protectoras9. Primer plano Los iraníes de pie en la acera de una calle de Teherán con máscaras protectoras10. Cambio de foco Los iraníes de pie en la acera de una calle de Teherán con máscaras protectoras WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: STATE DEPARTMENTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. SOUNDBITE 2 - Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU (hombre, inglés, 22 seg.): "Estados Unidos está profundamente preocupado por información que indica que el régimen iraní puede haber suprimido detalles vitales sobre el brote en ese país. Como ayer en la tarde, Irán era segundo, solo después de China, en fallecimientos por coronavirus. Todas las naciones incluyendo Irán deben decir la verdad sobre el coronaviorus y cooperar con las organizaciones internacionales de salud" "The United States is deeply concerned about information indicating the Iranian regime may have suppressed vital details about the outbreak in that country. As of yesterday afternoon, Iran was second only to China in coronavirus deaths. All nations, including Iran, should tell the truth about the coronavirus and cooperate with international aid organizations." GINEBRA, SUIZA25 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 12. Primer plano Christian Lindmeier, vocero de la OMS13. Plano general conferencia de prensa de la OMS14. Plano medio periodistas ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: EnfoqueTres nuevos muertos en Irán por coronavirus, viceministro de Salud infectadoTeherán, 25 Feb 2020 (AFP) - El coronavirus provocó tres nuevas muertes en Irán, alcanzando a 15 los fallecidos por COVID-19 en el país, y la cifra de contagios sumó otros 39 casos, entre ellos el viceministro de Salud, Iraj Harirshi, se informó este martes."Anoche tuve fiebre y las pruebas preliminares dieron positivo", afirmó el viceministro en un video. "Me he aislado desde mi última prueba (...) y comencé el tratamiento", añadió Harishi quien la víspera tosió y parecía transpirar durante una conferencia de prensa.Entretanto el ministerio de Salud confirmó este martes 34 nuevos casos y tres muertes. Dos mujeres mayores que sufrían otras patologías en Saveh (provincia de Markazi, centro), y un enfermo en la provincia de Alborz (norte), informó la agencia oficial Irna.La mayoría de los afectados han estado recientemente en Qom, afirma el ministerio. Su portavoz, Kianuche Jahanpur, indicó que se confirmaron 16 nuevos casos en Qom, nueve en Teherán y dos en Alborz, Gilan y Mazandaran, respectivamente. Pero, el virus se ha expandido hacia otras provincias, en el norte y sur del país.El presidente Hasan Rohani llamó a la calma, afirmando que esta epidemia no es peor que otras que ha sufrido el país. "Un imprevisto amenazador puede siempre autoinvitarse, pero debemos continuar avanzando", declaró a la TV oficial.Irán es el segundo país con más muertos por COVID-19, tras China continental, con más de 2.600. Según el ministerio de Salud iraní, se han detectado 95 casos en su territorio.Los países vecinos han anunciado medidas restrictivas a los desplazamientos con Irán y eventuales cuarentenas. Emiratos, importante socio comercial de Teherán, suspendió vuelos, al igual que Armenia, Kuwait y Turquía.- OMS posterga misión - Por otra parte, una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que debía viajar este martes a Irán, fue postergada sin que se brindara una nueva fecha."La misión está siempre programada, pero no para hoy", señaló en Ginebra Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, cuyo director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la había anunciado el lunes de noche.Qom, epicentro de la epidemia, no ha sido puesta bajo cuarentena, pero se suspendieron actos religiosos y el mausoleo de Mahoma fue clausurado.En fotos publicadas por agencias de prensa locales, pueden verse en el mausoleo hombres en uniforme azul, portando máscaras médicas, rociando paredes y objetos con un desinfectante. En tanto, fieles sin protección rezaban y abrazaban la estructura decorada en torno a una tumba.En otras provincias, como Teherán, el metro y autobuses fueron desinfectados durante la noche.Irán busca aún el origen del virus en su territorio. El ministro de Salud, Said Namaki, afirmó que uno de los muertos en Qom era un comerciante que viajaba con frecuencia a China.amh/dv/mdz/feb/age/mb ------------------------------------------------------------- Pompeo dice que Irán debe decir la "verdad" sobre brote del nuevo coronavirusWashington, 25 Feb 2020 (AFP) - El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que Irán debe decir la verdad sobre el brote del nuevo coronavirus, en un momento en que la enfermedad ha dejado 15 fallecidos en la república islámica. "Estados Unidos está muy preocupado sobre las informaciones que indican que el régimen iraní puede haber suprimido detalles importantes sobre el brote en el país", dijo Pompeo a los periodistas en Washington.Este martes, Irán confirmó 34 nuevos casos de infectados y tres muertes más. Hasta ahora se han contabilizado 95 personas contagiadas y 15 fallecidos en el país. Se trata del balance de víctimas mortales más elevado fuera de China, donde la epidemia ha provocado más 2.600 muertes.El gobierno de Irán ha prometido más transparencia después de que un legislador señaló que el gobierno está minimizando el brote y que el balance de víctimas puede llegar a 50 fallecidos. "Todos los países deben decir la verdad sobre el coronavirus y cooperar con las instituciones internacionales de ayuda", dijo Pompeo en una rueda de prensa.Pompeo también señaló a Pekín y dijo que "el flujo de información dentro de China es clave". "Es importante tener información veraz", dijo el secretario de Estado felicitando la cobertura de la prensa internacional."Si China permitiera a sus propios diarios y personal médico que hablaran y que investigaran libremente, las autoridades chinas y de otros países hubieran estado mucho más preparadas para hacer frente a esta crisis", dijo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a prepararse para "una posible pandemia", un término que describe una enfermedad que se propaga por varios países, en un momento en que hay un fuerte aumento de los casos en Corea del Sur, Italia e Irán. Pompeo dijo que Estados Unidos ha colocado en cuarentena a todas las personas que detectó que habían contraído el virus y que Washington va a tomar medidas adicionales si lo estima necesario. stc-an/piz -------------------------------------------------------------