"Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia", dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud. "Pero confiamos en que, con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días", agregó.