Actualiza con balance de muertos en Italia, nuevas medidas contra la propagación de la epidemia, cierre de las bolsas ///Ginebra, 24 Feb 2020 (AFP) - La epidemia de neumonía viral se aceleraba este lunes en todo el mundo, con nuevos países afectados, una situación que puso en alerta a los mercados financieros y llevó a la OMS a advertir sobre el riesgo de una pandemia."Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos para una eventual pandemia", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra.Para la OMS es "muy preocupante" el aumento súbito de nuevos casos en Italia, Corea del Sur y en Irán. Aunque observó que el ritmo de propagación de la epidemia COVID-19 en China ha disminuido, y los nuevos casos han bajado desde comienzos de febrero.En Europa, Italia, donde ya se han registrado siete muertos, es el primer país del continente en poner en marcha medidas de confinamiento en diez pueblos del norte.Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor número de casos de contaminación y de fallecimientos fuera de China.Dos meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, cinco países anunciaron sus primeros casos de contaminación: Afganistán, Baréin, Kuwait, Irak y Omán. Todos ellos han suspendido los vuelos con Irán.En el mundo, la cifra de decesos se aproxima a los 2.700 y la de contagios a 80.000.Hong Kong decidió por su parte prohibir a partir del martes las llegadas de no residentes en procedencia de Corea del Sur y pidió a los residentes de Hong Kong que se abstengan en lo posible de viajar.Menos de una semana después de la detección del primer enfermo en su territorio, Irán anunció cuatro nuevos fallecimientos, lo que lleva a 12 el número de víctimas de la epidemia en ese país, dónde se espera una misión de la OMS.Con 64 personas contaminadas en ese país, esta tasa de mortalidad de uno de cada cinco parece mucho más elevada que la que se registró hasta ahora en China (alrededor del 3%).Un diputado de la ciudad de Qom, donde fueron anunciados los primeros casos de coronavirus, acusó al gobierno de "no decir la verdad" sobre el alcance de la epidemia.Según una agencia de prensa iraní, el diputado habría hablado de "50 muertos" solo Qom, un balance "categóricamente" desmentido por el viceministro de Salud. Preocupados por el contagio en Irán, Armenia, Turquía, Jordania, Pakistán, Irak y Afganistán cerraron su frontera o limitaron los intercambios con el país. Al menos 200 personas fueron puestas en cuarentena en Pakistán, en la frontera con Irán.En total más de 30 países están afectados por el nuevo coronavirus, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China.Corea del Sur anunció una cifra récord de 231 nuevos casos de contaminación en 24 horas y tiene ahora 800 personas contaminadas, entre ellas siete fallecidas.Esta cifra es superior a la de Japón, donde el crucero "Diamond Princess" era hasta ahora el principal foco de contaminación fuera de China. - Preocupación por Corea del Norte - Entre China y Corea del Sur, Corea del Norte no ha informado de ningún caso, pero aumenta la preocupación por este país con un sistema de salud frágil.La Cruz Roja anunció el lunes que obtuvo el permiso de la ONU para enviar material médico ante una eventual llegada de la epidemia.En China, donde el coronavirus apareció en diciembre en un mercado de Wuhan (centro), la epidemia dejó otros 150 muertos en las últimas 24 horas, frente a los 97 de la víspera.En total, cerca de 2.600 personas murieron en China, donde hay 77.000 casos de contaminación.Según la OMS, la epidemia conoció un "pico" y luego una "meseta" entre el 23 de enero y el 2 de feberro. Después, no ha cesado de disminuir", aseguró el director general.Los estudios realizados en China también demuestran "que no ha habido cambios significativos en el ADN del coronavirus", agregó. - La OMS en Wuhan - Frente a la gravedad de la situación, el régimen comunista decidió aplazar, por primera vez en tres décadas, la sesión anual del Parlamento que iba a empezar el 5 de marzo.Además las autoridades prohibirán "completamente" y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, una práctica que supuestamente contribuyó a la propagación.En Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes del centro de China aislada del mundo desde hace un mes, el ayuntamiento renunció a aligerar las estrictas medidas de confinamiento. - Caen las bolsas - En cuatro días, el número de afectados por el coronavirus en Italia pasó de 6 a 229 y siete muertos.Además del cordón sanitario erigido en torno a 11 ciudades del norte, las actividades en lugares públicos cerrados han sido anuladas, así como el festival de Venecia, que iba a terminar este martes, y varios partidos de la Seria A de la liga italiana se disputarán a puerta cerrada.Asimismo, Isla Mauricio prohibió la entrada a 60 pasajeros que volaban en un avión de Alitalia, este lunes.El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% este lunes -más de 5% la de Milán-, así como Wall Street que se dejó 3,56%.La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis "podría poner en peligro" la recuperación mundial, durante una reunión ministerial del G20 en Arabia Saudita.