“Este es un nuevo día”, expresó el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. tras el anuncio del fallo. “Una violación es una violación no importa si la denuncia se hace en una hora, un año o incluso no se hace. Es una violación a pesar de la complicada dinámica del poder y el consentimiento después del ataque. Es una violación incluso si no hay evidencias físicas”.