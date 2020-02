Sin embargo, Lee Gelernt, el abogado de Unión Americana de Libertades Civiles que representó a los padres, dijo: “La gravedad de este fallo no puede ser más clara dada la retórica militarizada y las políticas de ir tras personas en la frontera de la administración de Trump. Los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para balear a muerte a adolescentes mexicanos del otro lado de la cerca fronteriza. La Constitución no se acaba en la frontera”.