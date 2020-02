Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aconsejaron el lunes a los estadounidenses que “eviten todos los viajes no esenciales a Corea del Sur”, su mayor nivel de alerta. El Ministerio de Exteriores de Japón, por su parte, instó a los ciudadanos a no realizar viajes no imprescindibles a Daegu y a la región de Gyeongsang Norte por el aumento de las infecciones.