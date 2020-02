Ginebra, 24 Feb 2020 (AFP) - El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes un "llamado a la acción" contra los ataques a los derechos humanos en todo el mundo, destacando la persecución de las minorías y los "niveles alarmantes de feminicidio"."Los derechos humanos están siendo atacados", declaró Antonio Guterres al abrir la sesión anual principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y agregó que "ningún país está a salvo" frente a esta deriva. "Los miedos avanzan" y "los derechos humanos enfrentan desafíos crecientes" en todas partes, agregó, e instó a la comunidad internacional a actuar para invertir la tendencia. El secretario general de la ONU no citó a ningún país en particular en su discurso, aunque hizo alusiones al conflicto en Siria o la situación de los migrantes que quieren instalarse en Europa. Así, subrayó el caso "de los civiles atrapados en enclaves en regiones arrasadas por la guerra, con hambre y bombardeados pese al derecho internacional", y denunció los "tráficos de seres humanos, que afectan a todas las regiones del mundo". Guterres también mostró su preocupación por el "retroceso en los derechos de las mujeres, los niveles alarmantes de feminicidios, los ataques contra los defensores de los derechos de las mujeres y la persistencia de las leyes y las políticas que perpetúan la sumisión y la exclusión". "La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más extendida", destacó."Las leyes represivas se multiplican, con restricciones cada vez mayores a la libertad de expresión, de religión, de participación, de reunión y de asociación", agregó Guterres. "Los periodistas, los activistas por los derechos humanos y los ecologistas --sobre todo las mujeres-- son objeto de amenazas crecientes, justo cuando su compromiso es indispensable para la ejercicio de la justicia", añadió.Las nuevas tecnologías "han permitido que la sociedad civil se organice mejor, por supuesto, pero también han dado a las autoridades unos medios inéditos para controlar las idas y venidas de todos y restringir las libertades", continuó el secretario general de la ONU. "La crisis climática es la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie y pone en peligro los derechos humanos en los cuatro puntos del planeta", señaló. - Bachelet pide "acción urgente" - En su discurso ante el Consejo, la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió también una acción urgente para no dejar "a nuestros jóvenes y sus hijos un gigantesco incendio incontrolable de crisis de los derechos humanos que se mezclan y agravan".Guterres se refirió al avance del populismo, y deploró la "aritmética política perversa" que consiste en "dividir a la gente para aumentar los votos" y "afectar el estado de derecho".Estos discursos ocurren tras múltiples críticas contra Guterres, acusado de no ser muy incisivo en asuntos de derechos humanos, y de ser blando con los países poderosos como Estados Unidos, Arabia Saudita o China.El jefe de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, expresó a la AFP el año pasado su "enorme decepción" de que Guterres "no hable de derechos humanos sino en términos genéricos".Guterres aseguró que "habrá momentos en que hablaremos fuerte para identificar las violaciones y quienes las cometen. Otras veces trabajaremos tras bambalinas".El objetivo no es "provocar grandes titulares" de prensa, sino obtener "cambios significativos para la vida de la gente", aseguró Guterres.cr-apo/jhd/eg/zm -------------------------------------------------------------