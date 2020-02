United añadió tres puntos a su casillero tras conseguir una victoria trabajada ante Watford, a quien se impuso 3-0 este domingo en el Old Trafford. Los dos rivales venían de cosechar resultados dispares en los partidos anteriores. Manchester United llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de ganar fuera de casa por un marcador de 2-0 a Chelsea. Con respecto al equipo visitante, Watford no pasó de las tablas con un marcador de 1-1 ante Brighton and Hove Albion. Tras el marcador, el equipo de los diablos rojos es quinto, mientras que Watford es decimonoveno tras la finalización del partido.

La primera parte del duelo arrancó de cara para Manchester United, que inauguró el luminoso con un tanto desde el punto de penalti de Bruno Fernandes. Tras esto, el primer tiempo acabó con un resultado de 1-0.

Tras la reanudación llegó el gol para el equipo de los diablos rojos, que se distanció con un gol de Anthony Martial en el minuto 58. Con posterioridad anotó en el minuto 75 el conjunto local por medio de un gol de Mason Greenwood, cerrando así el enfrentamiento con un resultado definitivo de 3-0.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte del equipo local saltaron desde el banco de suplentes Tahith Chong, Odion Ighalo y Scott McTominay en sustitución de Mason Greenwood, Anthony Martial y Fred, mientras que los cambios por parte del conjunto visitante fueron Ismaila Sarr, Danny Welbeck y Tom Cleverley, que entraron por Roberto Pereyra, Troy Deeney y Abdoulaye Doucoure.

En el encuentro hubo un total de una tarjeta amarilla solamente para el equipo de Watford. En concreto, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Craig Cathcart.

Con esta victoria, Manchester United asciende hasta los 41 puntos y se coloca en el quinto puesto de la clasificación, en plaza de acceso a Europa League. Por su parte, Watford se mantiene con 24 puntos, en puesto de descenso a Segunda División, con los que llegaba a esta vigésimo séptima jornada de la competición.

En la siguiente jornada de la Premier League Manchester United jugará contra Everton a domicilio, mientras que Watford se enfrentará en su estadio contra Liverpool.