SHOTLIST RÍO DE JANEIRO, BRASIL22 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico juerguistas participan en el desfile de carnaval callejero, la "Bola Preta"2. Plano general carroza de carnaval3. Primer plano asistentes al carnaval4. Plano medio asistentes al carnaval5. Plano medio asistentes al carnaval6. Paneo de abajo a arriba asistentes al carnaval 7. SOUNDBITE 1 - Hugo and Mateus, voxpop (hombre, portugués, 18 seg.): "Matthew: Yes, we are ready to have fun! I love BMateus: ¡Estoy listo para disfrutarlo! Amo a Bola Preta con mis amigos.Hugo: ¡Desde 1918! Bola Preta es un estándar nacional. Es histórico, los miembros de nuestra familia siempre hablan de Bola Preta. " PARATY, ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL22 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general Juerguistas bailando en el "Bloco de Lama" en Paraty9. Plano medio Juerguistas bailando en el "Bloco de Lama" en Paraty 10. SOUNDBITE 2 - Enrique Simeao, voxpop (hombre, 33 años, portugués, 29 seg.): "Además de limpiar la piel, lo cual es muy bueno, también trae felicidad al alma, vienes con tu familia, todos se ríen, todos se divierten, todos se ensucian un poco y compartimos cosas, salimos a desfilar y, todos se conocen, se hacen amigos. Como una familia, es un día del año en el que todos nos convertimos en una sola familia" 11. Plano de apoyo: Plano panorámico Juerguistas bailando en el barro en el "Bloco de Lama" en Paraty 12. Plano de apoyo: Plano panorámico Juerguistas bailando en el barro en el "Bloco de Lama" en Paraty 13. Plano de apoyo: Plano panorámico Juerguistas bailando en el barro frente a una banda de música en el "Bloco de Lama" en Paraty 14. Plano medio Juerguistas en el "Bloco de Lama" en Paraty15. Plano medio Juerguistas bailando en el "Bloco de Lama" en Paraty16. Plano medio Juerguistas bailando en el "Bloco de Lama" en Paraty