Roma firmó una actuación sobresaliente tras golear a US Lecce durante el encuentro celebrado en el Olimpico Di Roma este domingo, el cual acabó con un resultado de 4-0. Los dos rivales venían de cosechar resultados dispares en los partidos precedentes. AS Roma quería mejorar su situación en el torneo tras sufrir una derrota por 2-1 en el partido anterior ante Atalanta y por el momento llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Con respecto al equipo visitante, US Lecce ganó a SPAL en casa por 2-1 y anteriormente lo hizo también fuera de casa, ante Nápoles por 3-2 y acumulaba tres victorias seguidas en la competición. Tras el marcador, el conjunto romano es quinto, mientras que US Lecce es decimosexto tras la finalización del duelo.

El primer equipo en anotar fue AS Roma, que estrenó el luminoso gracias a un tanto de Cengiz Under en el minuto 13. Posteriormente anotó a los 37 minutos el equipo local con un gol de Henrikh Mkhitaryan, terminando de esta manera el primer tiempo con el resultado de 2-0.

Después de la reanudación llegó el gol para el equipo romano, que incrementó su distancia gracias al gol de Edin Dzeko en el minuto 69. De nuevo marcó a los 80 minutos el conjunto local mediante un tanto de Aleksandar Kolarov, acabando el enfrentamiento con un marcador definitivo de 4-0.

Los entrenadores realizaron todos los cambios posibles. Por parte de AS Roma saltaron desde el banco de suplentes Justin Kluivert, Carles Pérez y Nikola Kalinic en sustitución de Lorenzo Pellegrini, Cengiz Under y Edin Dzeko, mientras que los cambios del conjunto visitante fueron Evgeny Shakhov, Panagiotis Tachtsidis y Biagio Meccariello, que saltaron al campo por Jacopo Petriccione, Zan Majer y Giulio Donati.

En el partido el árbitro amonestó con una tarjeta amarilla solamente al equipo local. Concretamente, se mostró tarjeta amarilla a Gianluca Mancini.

Con 42 puntos, AS Roma se ubicó en el quinto puesto de la tabla general al concluir el encuentro, en plaza de acceso a Europa League, mientras que el conjunto dirigido por Fabio Liverani se situó en decimosexto puesto con 25 puntos.

La próxima jornada AS Roma se medirá con Cagliari, mientras que el conjunto leccesi disputará su partido frente a Atalanta.