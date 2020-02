El próximo domingo a las 14:00 se disputará el partido de la vigésimo quinta jornada de la Serie A, el cual enfrentará a Roma y a US Lecce en el Olimpico Di Roma.

AS Roma tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada tras haber perdido su último encuentro contra Atalanta por un marcador de 2-1. Desde el inicio de la temporada, los locales han ganado 11 de los 24 partidos disputados hasta ahora y suman una cifra de 32 tantos encajados frente a 43 a favor.

Respecto a la escuadra visitante, US Lecce venció sus dos últimos partidos de la competición contra SPAL en su feudo y Nápoles fuera de casa, por 2-1 y 3-2 respectivamente, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el feudo de AS Roma. Antes de este partido, US Lecce había ganado en seis de los 24 encuentros jugados en la Serie A esta temporada y acumula una cifra de 45 goles encajados frente a 32 a favor.

Como local, AS Roma ha logrado un balance de cinco victorias, cuatro derrotas y tres empates en 12 partidos jugados en su campo, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para vencer. En las salidas, US Lecce ha vencido cuatro veces, ha sido derrotado en seis ocasiones y ha empatado dos veces en sus 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de AS Roma para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Olimpico Di Roma, obteniendo como resultado 10 victorias y un empate a favor de AS Roma. A su vez, los locales llevan un total de 11 encuentros seguidos sin perder frente a este rival en la Serie A. El último encuentro que jugaron Roma y US Lecce en este torneo fue en septiembre de 2019 y acabó con un marcador de 0-1 para los locales.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, AS Roma está por delante de US Lecce con una diferencia de 14 puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el quinto lugar con 39 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes se sitúan en decimosexta posición con 25 puntos.