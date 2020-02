Este domingo a las 11:00 en el Estadio Geoffroy Guichard se verán las caras Saint Etienne y Reims en el partido que corresponde a la jornada número 26 de la Ligue 1.

AS Saint Etienne tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada después de sufrir una derrota contra Brest en el partido anterior por un resultado de 3-2. Desde el inicio de la competición, los locales han ganado en ocho de los 25 partidos disputados hasta la fecha, con una racha de 27 tantos a favor y 41 en contra.

Respecto al equipo visitante, Stade de Reims viene de vencer como local por 1-0 en el Auguste-Delaune, con un gol de El Bilal Toure frente a Stade Rennes en el último partido disputado, por lo que pretende mantener su racha de triunfos en el estadio de AS Saint Etienne. Antes de este partido, Stade de Reims había ganado en nueve de los 25 encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada, con un balance de 23 goles a favor y 19 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Saint Etienne ha logrado un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y cuatro empates en 12 partidos jugados en su estadio, unos números que pueden parecer esperanzadores para Stade de Reims, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Estadio Geoffroy Guichard. En las salidas, Stade de Reims tiene un balance de cinco victorias, cinco derrotas y dos empates en 12 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival acostumbrado a sacar puntos a domicilio, así que AS Saint Etienne deberá estar alerta si no quiere dejarse puntos en casa.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de AS Saint Etienne, de hecho, los números muestran cuatro victorias y un empate a favor del conjunto local. Asimismo, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a Reims, pues lo han hecho en las cuatro últimas ocasiones. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se disputó en diciembre de 2019 y acabó con un marcador de 3-1 para los visitantes.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por ocho puntos a favor de Stade de Reims. El equipo de Claude Puel se sitúa en el decimosexto lugar con 28 puntos en su casillero. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 36 puntos y ocupa el noveno puesto en la competición.