Pune, India, 21 Feb 2020 (AFP) - Como muchas mujeres en India, la estudiante Suvarna Dongare se enfrenta diariamente a la dificultad de encontrar un baño público cómodo y seguro, un servicio precario y escaso en este país del sur de Asia.Así que se vio gratamente sorprendida al descubrir, en un parque de la ciudad de Pune, al oeste de India, un viejo autobús pintado de rosa y reconvertido en un baño móvil para mujeres por un dúo de empresarios, que aparca este particular vehículo en diversos lugares."Fui al parque y necesitaba urgentemente ir al baño. Estos inodoros son muy cómodos y dan una sensación de seguridad", describe a la AFP la joven de 18 años.Por la módica suma de cinco rupias (unos 6 céntimos de euro o 5 centavos de dólar), cualquier mujer puede subir a bordo para utilizar los retretes, amamantar a sus hijos o incluso comprar pañales y compresas higiénicas.Iniciado en 2016 por los empresarios Ulka Sadalkar y Rajeev Kher, el proyecto "Baños para ellas" cuenta con 12 servicios sobre ruedas, cada uno de los cuales es utilizado en promedio por más de 200 mujeres al día.El dispositivo se alimenta con energía solar, gracias a paneles fijados en el techo. "Creemos que las mujeres merecen tener acceso a aseos limpios y seguros. Es un derecho fundamental para ellas", explica a la AFP Ulka Sadalkar, cofundadora del proyecto. Los dos empresarios planean abrir 1.000 inodoros móviles de este tipo en India en los próximos cinco años."Hemos prestado mucha atención a la estética en la reconversión de estos autobuses y ofrecemos baños limpios, con pantallas de televisión, monitores de temperatura y un asistente justo al otro lado de la puerta", describe. Manisha Adhav, de 40 años, que dirige uno de estos "pipimóviles", se siente "orgullosa" de su trabajo. "Porque hacemos algo por las mujeres", explica."Las clientas me bendicen", cuenta a la AFP. "Algunas vienen de lejos porque no hay suficientes baños públicos por aquí", agrega. Por iniciativa del primer ministro Narendra Modi, este país de 1.300 millones de habitantes ha construido, en los últimos años, millones de baños públicos en el marco del programa "India limpia". Pero la falta de mantenimiento, agua y electricidad hace que muchos de ellos no sean utilizados, según los expertos.im-vm/amu/grk/amd/cn/mab/bl -------------------------------------------------------------