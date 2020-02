NotaTrump se burla de la victoria de 'Parásitos' en los Óscar =(Fotos+Fotos archivo)= Colorado Springs, Estados Unidos, 21 Feb 2020 (AFP) - El presidente Donald Trump deploró este jueves que se haya premiado con el Óscar a la mejor película a la surcoreana "Parásitos", al preguntarse cómo una película extranjera podría obtener ese honor. "¿Qué tan mal fueron los premios de la Academia este año?", Trump le preguntó a la multitud en un mitin de campaña en Colorado Springs, Colorado. "Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además, ¿les dan la mejor película del año?", preguntó el mandatario, incrédulo."Parásitos", una comedia oscura que explora las divisiones de clase, hizo historia al convertirse en la primera película en idioma no inglés en ganar el mayor premio anual de Hollywood. "¿Estuvo bien? No lo sé", dijo Trump, quien pareció indicar que no había visto la película. Neon, el distribuidor estadounidense de "Parásitos", respondió al presidente en Twitter, diciendo que su oposición a la película subtitulada era "comprensible". "No puede leer", se escribió en la cuenta.Trump, cuya presidencia se basa en un eslogan nacionalista "Estados Unidos primero", dijo que era hora de recuperar los clásicos de la época dorada de Hollywood. "¿Podemos recuperar 'Lo que el viento se llevó' por favor? ¿'Sunset Boulevard?'", se preguntó el mandatario, que también criticó al ganador del Óscar al mejor actor de reparto, Brad Pitt, quien apoyó el juicio político contra el presidente.sms/acb/mls -------------------------------------------------------------