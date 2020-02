El próximo sábado a las 12:00 se disputará el encuentro de la vigésimo séptima jornada de la Premier League, el cual enfrentará a Sheffield y a Brighton en el Bramall Lane.

Sheffield Utd intentará sumar un triunfo más en la vigésimo séptima jornada después de ganar en los dos últimos partidos de la competición contra Bournemouth en su feudo (2-1) y contra Crystal Palace fuera de casa (1-0). Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en 10 de los 26 encuentros jugados hasta la fecha, con 28 tantos a favor y 24 en contra.

Por su parte, Brighton and Hove Albion se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente a Watford durante el último encuentro, por lo que llega al partido con las pretensiones de quedarse esta vez con los tres puntos. De los 26 partidos que ha jugado en esta temporada de la Premier League, Brighton and Hove Albion ha ganado en seis de ellos con 31 goles a favor y 38 en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, Sheffield Utd ha ganado seis veces, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado dos veces en 13 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este encuentro si no quiere perder más puntos en su estadio. A domicilio, Brighton and Hove Albion ha vencido dos veces, ha perdido en ocho ocasiones y ha empatado tres veces en sus 13 partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con Sheffield Utd.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa de Sheffield Utd y los resultados son de dos victorias y una derrota para el conjunto local. El último enfrentamiento entre Sheffield y Brighton en esta competición se jugó en diciembre de 2019 y concluyó con un marcador de 0-1 a favor de los locales.

En este momento, Sheffield Utd se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 12 puntos con respecto a su rival. Sheffield Utd llega al encuentro con 39 puntos en su casillero y ocupando la sexta plaza antes del partido. Por su lado, los visitantes cuentan con 27 puntos y ocupan la decimoquinta posición en la competición.