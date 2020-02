Buenos Aires, 21 Feb 2020 (AFP) - El expresidente de Bolivia Evo Morales, refugiado en Buenos Aires, consideró un "error jurídico" la decisión del Tribunal Supremo Electoral de su país de rechazar su candidatura al Senado en las elecciones del 3 de mayo."Ahora me inhabilitan como candidato, no respetan la ley electoral (...) esta inhabilitación es otro error jurídico", dijo Morales en una conferencia de prensa junto a sus abogados.El expresidente denunció que, "con este hecho, algunos miembros del Tribunal Electoral no están garantizando una elección limpia y transparente".Morales aspiraba a una banca como senador por el departamento de Cochabamba, su bastión político."Es un atentado a la democracia, le tienen miedo a la democracia", dijo.Su candidatura fue rechazada por no cumplir con el requisito de la residencia permanente en los últimos dos años en esa región de Bolivia, según explicó el titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.Durante los últimos 14 años en los que fue presidente, Morales fijó residencia en La Paz.Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre pasado en medio de una convulsión social y política tras un cuestionado triunfo electoral el 20 de octubre en el que observadores externos señalaron irregularidades.El candidato presidencial del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), es Luis Arce, quien encabeza la intención de voto con 31,6%, según los últimos sondeos, seguido por el expresidente Carlos Mesa (17,1%).sa/nn/gma