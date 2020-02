La juez Erika Aifán ordenó su encarcelamiento porque la fiscalía lo captó en video mientras salía del hospital al que lo envió la juez Eva Recinos, que supuestamente lo benefició para que recibiera tratamiento médico por problemas de salud, sin custodia policial. Aifán dijo que Alejos no debió salir del hospital sin sus custodios, a lo que su defensa arguyó que él no era responsable de que no lo acompañaran.