NUEVA YORK - Una corte federal de apelaciones en Nueva York aprueba una compensación de 6,7 millones a 21 artistas de grafiti cuya obra fue destruida para una construcción. El lugar donde se encontraba el grafiti de Long Island City en Queens, conocido como 5Pointz, era un punto turístico que atraía a miles diariamente y sirvió como fondo para la película "Now You See Me" de 2013. Por Larry Neumeister. 800 palabras. AP Foto.