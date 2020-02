Severino quedó fuera de su primer entrenamiento de primavera el año pasado por una inflamación en el manguito rotador de su hombro derecho. Después, el 9 de abril, los Yanquis anunciaron que sufría de una dolencia en el músculo dorsal. No tuvo rehabilitación en las ligas menores hasta el 1 septiembre y no tuvo su primera aparición con los Yanquis si no hasta el 17 de septiembre.