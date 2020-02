Federer, ausente hasta junio por operación de rodilla, se perderá Roland Garros Por Elodie SOINARDParís, 20 Feb 2020 (AFP) - Roland Garros se disputará sin Roger Federer: el tenista suizo, ganador de 20 Grand Slams, se operó el miércoles de la rodilla derecha y no planea regresar a las pistas hasta después del torneo parisino, durante la temporada de hierba."La rodilla derecha me ha estado molestando desde hace un tiempo. Esperaba que desapareciera, pero luego de consultar y hablar con mi equipo, decidí someterme a una artroscopia ayer (miércoles) en Suiza", escribió Federer este jueves en sus redes sociales. "Por tanto, me perderé Dubái, Indian Wells, Bogotá, Miami y Roland Garros", añadió el ex número uno del mundo y actual número tres, quien se dijo "impaciente de volver a jugar" y que volverá para la temporada de hierba.Si regresa al circuito durante la temporada de pasto, como pretende, no saltará a las pistas hasta junio. Justo antes de Wimbledon (29 junio-12 julio), el torneo de su corazón. Y a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de Tokio, el último gran desafío de su carrera, donde solo falta el oro olímpico individual en su impresionante palmarés.El de Basilea se colgó la plata en individuales en Londres-2012, y ganó el oro en dobles, junto a Stan Wawrinka, cuatro años antes en Pekín. No participó en Rio-2016.Mientras, Roland Garros (24 de mayo-7 de junio) se quedará sin Federer por cuarta vez en cinco años.El campeón suizo regresó en 2019 a la tierra batida parisina, cuatro años después de su última participación y diez años después de su único triunfo. Un retorno exitoso, pues alcanzó las semifinales.- La misma operación que en 2016 - Antes, se había perdido las tres ediciones precedentes. En 2016 por dolores en la espalda, y en 2017 y 2018 por decisión propia para evitar la gira de primavera de tierra batida y cuidarse de cara a Wimbledon.En su ausencia, el gran dominador de la cita parisina, el español Rafael Nadal, doce veces ganador en Roland Garros, tendrá una nueva oportunidad de igualar su récord de 20 entorchados de Grand Slam. Aunque Federer todavía domina en esta estadística, el mallorquín de 33 años se colocó a un título de distancia con su victoria en el Abierto de Estados Unidos en 2019.En este 2020 Federer solo ha disputado una competición, el Abierto de Australia, donde alcanzó las semifinales antes de inclinarse frente al serbio Novak Djokovic, quien acabaría levantando el primer Grand Slam del año.Posteriormente disputó un partido de exhibición con Nadal a principios de febrero en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ante 50.000 espectadores, un récord de asistencia para un partido de tenis.A sus 38 años, ¿cómo volverá de esta operación? Él se muestra tranquilizador: "Los médicos son muy optimistas en cuanto a una recuperación completa", aseguró.Federer ya se operó en el pasado, en febrero de 2016, de la rodilla izquierda, cuando contaba 34 años. Esa intervención quirúrgica no le impidió ganar el Abierto de Australia y Wimbledon en 2017.¿Podrá repetir esos éxitos a punto de cumplir los 39 años?es/dga/bde/gh -------------------------------------------------------------