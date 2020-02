La película "The roads not taken", dirigida por la británica Sally Potter, cuenta con un reparto de alto nivel. Javier Bardem, Elle Fanning y Salma Hayek protagonizan esta cinta que sigue durante 24 horas a Leo (Bardem), un discapacitado mental residente en Nueva York. Su vida se caracteriza por viajes alucinatorios que le hacen vivir vidas paralelas, mientas su hija Molly (Fanning) se ocupa de él con cariño y devoción.