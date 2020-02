SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO20 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general mezquita central de Londres2. Primer plano luna creciente en el minarete de la mezquita3. Plano medio patrulla4. Plano medio cintillos de la policía 5. SOUNDBITE 1 - Ahmad Al Dubayan, director general de la mezquita central de Londres (hombre, inglés, 9 seg.): "Esto es muy muy extraño. No sabemos nada de la identidad de esta persona, ni su motivación. El muecín es amigo de toddos y es una buena persona." "This is very, very strange. We don't know anything about the identity of this person or what their motivation is. The muezzin is a friend of everybody and he is a nice person." 6. Plano general policía en la escena del crimen7. Plano general Periodistas reunidos fuera de la mezquita del parque Regent 8. SOUNDBITE 2 - Ahmad Al Dubayan, director general de la mezquita central de Londres (hombre, inglés, 26 seg.): "iento mucho lo que pasó pero por toda la sociedad británica. Muchos musulmanes vienen aquí, muchas comunidades vienen aquí. Esta organización está llena de colaboración con el gobierno, con la sociedad civil. Nosotros sentimos lo que pasó aquí y espero que este sea solo un incidente individual y que no esté ligado a nada más" "I feel sorry about what happened in the mosque because this place is iconic not only for Muslims but for all the British society. Many Muslims come here, many communities come here. This organisation is in full collaboration with the government, with civil society. We are so sorry this happened here and I hope it is only an individual incident, it's not linked to anything else." 9. Plano medio policía en la escena del crimen10. Plano medio letrero de la mezquita11. Paneo de izquierda a derecha letrero de la mezquita