Con corrección de errata en el copete ///San Petersburgo, 20 Feb 2020 (AFP) - Luego de veinte años en el poder, el rostro de Vladimir Putin sigue omnipresente en las vitrinas de los puestos de baratijas para turistas y en las librerías en medio de matrioshkas y chocolates.Aunque las ventas no sean colosales, su rostro y perfil se han vuelto imprescindibles en las muestras del folclore ruso propuestas a los turistas rusos y extranjeros. Especialmente en San Petersburgo, su ciudad natal.Como jefe de guerra, acariciando animales salvajes o encima de un oso, Vladimir Putin figura en todo tipo de soporte comercializable.Pintor y empresario, Alexei Serguienko no es la excepción: en cada uno de sus 64 kioskos de recuerdos, situados alrededor de la catedral, se ven alineados muñecos con la efigie del presidente."El volumen de las ventas de recuerdos de Putin solo representa entre el 3 y el 4% (del total), pero es estable", señala Serguienko, un admirador del hombre fuerte de Rusia que le dedicó una exposición en 2012, titulada "Presidente. Un hombre con alma buena".Se ve a un Putin "pop art", llevando a un niño y atrás un sol radiante, o parando a un meteoro vestido de super-héroe de Hollywood, cuadros que juegan con la imagen de "salvador de la Nación" promocionada por las autoridades. - "Ya nos acostumbramos" - Incluso ahora, tabletas de chocolate envueltas en papel con las obras de Alexei Serguienko se venden a 150 rublos (dos euros) en tiendas de San Petersburgo.En Dom Knigi (Casa de los libros), la mayor librería de San Petersburgo en la prestigiosa perspectiva Nevski, las imágenes de Putin son inevitables. Entre los recuerdos que se venden hay desde el simple imán de una decena de rublos hasta la taza de 600 rublos (unos 10 dólares). "Son parte de la gama de recuerdos y ya nos hemos acostumbrado", dice la vendedora Natalia.Director de la sociedad "Che Guevara", especializada en la venta en línea de recuerdos de gran significado político, Alexei Ivanov señala que Putin está ahora identificado con los rusos."Lo más importante es su popularidad, que todo mundo lo reconoce y la relación +especial+ (de los rusos) con este hombre", dijo.Pues pese a una reciente baja de popularidad causada por el estancamiento económico y una dolorosa reforma de jubilaciones, para la mayoría de los rusos sigue siendo después de 20 años después de su llegada al poder el que sacó al país del caos postsoviético, aunque a costa de las libertades públicas y políticos.Se considera a Vladimir Putin como la persona que volvió a dar potencia a Rusia en la escena internacional, especialmente con la popular anexión de la Crimea ucraniana en 2014.Poco después de ese hecho Alexandre Savenkov, agente inmobiliario en San Petersburgo, compró una camiseta negra con la efigie del presidente."Me la pongo de tiempo en tiempo, sobre todo cuando estoy en vacaciones en el extranjero", dice este divertido cuadragenario."Putin es un líder fuerte y lo respeto por eso", añade. - "El Gran Putin está en todas partes" - Para Andrei Stepanov, un ingeniero de San Petersburgo de 60 años, ya es demasiado. "Tengo la impresión de vivir en Corea del Norte, el Gran Putin está en todas partes: en la televisión, en los diarios, sus fotos están en todos los establecimientos oficiales e incluso las baratijas de recuerdos, es demasiado", se lamenta.El Kremlin afirma también que hay excesos. Su portavoz Dmitri Peskov considera "inapropiada" la reciente venta en el aeropuerto de San Petersburgo de imitaciones de íconos ortodoxos con imágenes de Vladimir Putin."No aprobamos eso. El presidente mismo no lo aprueba, con dificultad se les puede denominar íconos", declaró en respuesta a una pregunta de la AFP.La presidencia rusa puso ahora en línea un sitio de fotos y videos de recuerdos de los últimos 20 años de poder de Putin: en compañía mandatarios, pescando, con un bebé tigre, un arma en la mano, en el volante de un auto de carrera o comandante de las unidades militares.