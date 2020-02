Segundo a un punto, el Leipzig dependerá de sus suplentes para no perder comba el sábado (17h30 GMT) ante el Schalke, 6º y todavía vivo en la carrera por las posiciones europeas. El técnico, Julian Nagelsmann, recuperará a su defensa central Dayot Upamecano, quien no jugó frente al Tottenham por sanción, pero no podrá contar con su centrocampista defensivo Konrad Laimer, notable en Londres antes de ser sustituido en el partido por una lesión en el hombro producida en un choque.