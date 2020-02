Con cambio de origen y balance de China, más datos sobre crucero en Japón, expulsión de periodistas y reacción de las bolsas ///Pekín, China, 20 Feb 2020 (AFP) - El número de nuevos casos de contagio de coronavirus en China anunciado este jueves es bastante inferior al de días anteriores y la Organización Mundial de la Salud elogia el "enorme progreso" para frenar la epidemia, cuyo saldo supera los 2.100 muertos.Se han registrado otros 108 muertos este jueves en la provincia de Hubei, donde en diciembre comenzó la epidemia de COVID-19.Pero solo hay 615 nuevos casos de contagio, o sea muchos menos que los 1.693 del miércoles, según las autoridades sanitarias provinciales, que también han revisado a la baja, sin aclarar el motivo, el número de infecciones declaradas los días anteriores.El miércoles cientos de pasajeros que estaban en cuarentena en el crucero "Diamond Princess" en el puerto japonés de Yokohama comenzaron a desembarcar del paquebote.Unos 500 pasajeros sin síntomas, que dieron negativo en los tests y que no tuvieron contacto con personas portadoras del virus desembarcaron a lo largo del día."Me siento aliviado (...). Quiero descansar", declaró a los periodistas un japonés de 77 años.Las autoridades japonesas confirmaron que otras 79 personas a bordo de la embarcación estaban contagiadas, lo que llevó la cifra total a 621 casos, el mayor grupo de personas infectadas fuera de China.Las personas autorizadas a salir recibieron un certificado oficial que indica que no presentaban "ningún riesgo de infección" ni síntomas en el momento de la inspección. Las 3.711 personas de 56 países a bordo del buque realizaban un crucero por Asia que se convirtió en una pesadilla, entre el miedo a contraer una neumonía viral que puede ser mortal y el aburrimiento infinito por estar confinados en camarotes, a veces sin ventana y con un corto paseo por cubierta como única distracción.Varios países habían decidido enviar aviones para repatriar a sus ciudadanos que estaban en el crucero. Estados Unidos evacuó a 300 el domingo en avión.Canadá, Corea del Sur, Australia, Reino Unido, Hong Kong y Australia también repatriarán a sus ciudadanos.La tripulación del "Diamond Princess" se someterá a una cuarentena una vez que el último pasajero se haya ido. - Gestión caótica - El científico japonés Kentaro Iwata calificó de "totalmente caótica" la gestión de la crisis del coronavirus en el paquebote. El gobierno lo desmiente.Por otra parte, varias decenas de turistas, que habían permanecido atrapados en otro crucero, el "Westerdam", en Camboya, desembarcaron también el miércoles, informaron periodistas de la AFP. Todos dieron negativo al virus, informó un responsable. En China continental el balance de la epidemia ya supera los 2.100 fallecidos y 74.500 contagiados.Además hay cerca de un millar de casos en una treintena de países y territorios insulares chinos y 8 fallecidos, tras la muerte de un segundo en Hong Kong y de dos en la ciudad iraní de Qom. - Preocupación - La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el miércoles que el impacto económico de la epidemia del nuevo coronavirus en China será de corta duración, pero llega en un momento frágil para la economía mundial, acosada por muchos otros riesgos, incluida la guerra comercial aún sin resolver entre Estados Unidos y China.La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue insistiendo en un mensaje tranquilizador. "Hemos hecho enormes progresos en poco tiempo", afirmó el director de medidas de urgencia para la región del Mediterráneo Oriental, Richard Brennan, en El Cairo."Podemos ahora diagnosticar el virus en todas partes" y se instalaron "sistemas sanitarios eficaces", señaló por su parte el director regional de la OMS Ahmed al-Mandhari. Este optimismo se ha contagiado a las principales bolsas mundiales, que cerraron el miércoles en verde. "No creo que el coronavirus siga siendo un tema importante. La cantidad de casos nuevos está disminuyendo. Lo peor probablemente haya pasado", estimó la analista Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors.China dio este miércoles cinco días a tres periodistas del Wall Street Journal para abandonar el país en represalia por un titular considerado racista. Pekín ha tomado muy mal un artículo publicado el 3 de febrero bajo el título: "China es el verdadero enfermo de Asia". Washington condenó la expulsión.bur-mis-ric-uh/mab/af/erl -------------------------------------------------------------