Pero Bloomberg, quien recién se lanzó a la carrera en noviembre, no participó en ninguno de los ocho debates por TV organizados hasta ahora, ni se presentó a las internas en Iowa y New Hampshire, no ha dejado de crecer en los sondeos, perfilándose como un sólido postulante para enfrentar a Trump, otro septuagenario magnate blanco neoyorquino como él.