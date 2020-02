Ait bin Hadu, Maroc, 19 Feb 2020 (AFP) - A las puertas del desierto marroquí, en las estribaciones del Alto Atlas, se erige una aldea fortificada de tarjeta postal, Ait bin Hadu. Tras sus murallas de color ocre se han filmado varias películas y series de culto, como "Game of Thrones".En este sitio, clasificado como patrimonio mundial de la Unesco, con vistas a un valle, el tiempo parece haberse detenido.A unos 30 km de los estudios de Uarzazate (centro), la "Meca" del cine marroquí, Ait bin Hadu es el más célebre de los 'ksars' (pueblos amurallados) del sur del país, un conjunto de viviendas colectivas construidas en arcilla.Una vez franqueada la imponente puerta de entrada al ksar, un laberinto de intrincadas callejuelas sinuosas conduce hasta una plaza donde los habitantes otrora se reunían. Este pueblo elevado aún cuenta con una mezquita, un granero y dos cementerios, uno para musulmanes y otro para judíos. La mayoría de sus habitantes ha partido y algunas de las casas se han convertido en puestos de artesanía. Este conjunto arquitectónico poco común conforma un escenario idílico para el séptimo arte. Desde "Lawrence de Arabia" hasta "La momia", pasando por "Gladiator", este ksar ha acogido a varios grandes éxitos de taquilla.En este sitio también se filmaron escenas de "Game of Thrones". Ait bin Hadu se ha convertido en la ficticia ciudad de Yunkai, que logra conquistar Daenerys Targaryen, un personaje clave en el universo "GoT".Hamadi, de 61 años, es un testigo privilegiado de este frenesí cinematográfico. "Todos estas obras han contribuido al renombre de la región", confía con una gran sonrisa. Él mismo ha sido figurante en muchos filmes. Y, si bien se ha establecido en una aldea más moderna al otro lado del valle, al igual que la mayoría de los habitantes del ksar, continúa regresando a éste para organizar visitas turísticas. - Un museo - En una pared, a la entrada de la vieja casa de Hamadi, las fotos son testimonio de las películas en las que ha participado. Es así que lo vemos vestido como un romano antiguo junto al director Ridley Scott durante la filmación de "Gladiator". "Tenemos un rico patrimonio cinematográfico que esperamos utilizar para atraer a los turistas", destaca Ahmed, un guía turístico de 29 años. No obstante, al joven le gustaría que su pueblo fuera más el escaparate de los prestigiosos proyectos que ha acogido, aunque sólo sea colocando afiches de éstos."Nada indica que 'Game of Thrones' haya sido filmada aquí", se lamenta. En la costa atlántica marroquí, la ciudad de Esauira también ha albergado escenas de "GoT". Pero, allí tampoco el sector turístico lo ha capitalizado. Esto, al contrario de Irlanda del Norte, Malta o Dubrovnik (Croacia) que, al publicitar ampliamente los rodajes de "GoT" realizados en sus lugares, atrajeron a hordas de fanáticos de la serie provenientes de todo el mundo. Para remediarlo, Ahmed y otros jóvenes del poblado trabajan con los pocos medios disponibles para crear un museo de fotografía en el corazón del ksar, que reúna las imágenes de los rodajes.Este museo podría inaugurarse antes de un posible regreso de "GoT" a la aldea: la cadena de televisión estadounidense HBO encargó un prólogo titulado "House of Dragon" (Casa del Dragón). Y George R.R. Martin, autor de los libros en que se basa la serie, señaló en su blog que Marruecos albergaría parte de las locaciones de la filmación.isb/hme/all/age/mb/zm -------------------------------------------------------------