Según las cifras que comunicó el grupo, 200 hoteles de un total de 370 en esta zona ya no están recibiendo reservas. "Unos sesenta" están completamente cerrados y los demás "casi no tienen clientes, pero el gobierno chino no ha validado aún oficialmente su cierre oficial", dijo su presidente, Sébastien Bazin, a la cadena de noticias BFM.