Fotos de Jung Yeon-je. Video de Yelim Lee Repetición con corrección de error tipográfico en el párrafo 15 ///Seúl, 19 Feb 2020 (AFP) - Lee So-jeong, de 43 años, se convirtió en la primera mujer en presentar las noticias en un telediario en Corea del Sur, donde, durante décadas, este prestigioso papel ha estado reservado a los hombres.Desde noviembre pasado, Lee entra a los hogares cinco veces a la semana con "Noticias 9", el noticiero televisivo de la cadena pública KBS, el más visto en Corea del Sur, un país tecnológica y económicamente avanzado, pero culturalmente dominado por hombres.Hasta la llegada de Lee, un hombre de mediana edad relataba con seriedad las principales noticias del día y una mujer mucho más joven le sucedía para la información más ligera.Lee presenta al lado de un hombre más joven. La periodista explica a la AFP querer cambiar el lado tradicional de KBS, particularmente para captar al público joven desanimado por emisiones que tienen la tendencia a "dar lecciones a los telespectadores".Desde su llegada al frente de la presentación del telediario, el porcentaje de audiencia de su programa pasó de 9,6 a 11%. Pero es consciente de que no tiene derecho al error. - Fuerte presión - "Si fracaso, eso podría deshonrar a todas las mujeres periodistas", afirma, preocupada de hacerlo bien para ofrecer a sus colegas "más oportunidades".Incluso admite que esa presión es mayor que la que siente durante la presentación en directo de las noticias. En Corea del Sur, la duodécima economía mundial, persisten los valores sociales tradicionales. La brecha salarial entre hombres y mujeres es la más alta de los países desarrollados.En promedio, las mujeres ganan un 66% del salario de los hombres y las madres que trabajan deben ser tan buenas en la educación de sus hijos como en el medio profesional.Muchas tienen dificultades para llevar una vida profesional y familiar y se ven obligadas a renunciar a su carrera. Esta presión social lleva a muchas surcoreanas a renunciar a la maternidad.La tasa de fecundidad cayó a 0,98 en 2018, muy inferior a los 2,1 necesarios para que se renueve la población.Lee, quien tiene un niño de 6 años, también se enfrentó a este asunto. "He visto a muchas periodistas experimentadas cuyas carreras fueron interrumpidas", cuenta. - "Un señal alentadora" - Esas dificultades se abordan en la reciente película de éxito "Kim Ji-young: Born 1982". Basada en una novela feminista, cuenta la historia de una mujer común, de 30 años, que hace malabarismos entre el trabajo y la familia.Lee, quien debutó en la televisión en 2003, confiesa haber encontrado esas dificultades al regresar de su licencia de maternidad."Sentía que no era ni buena madre ni buena periodista", recuerda Lee, quien llama a "las jóvenes a dar lo mejor en el trabajo sin culparse por las cosas que no pueden controlar".Para el director general de la información de KBS, había llegado el momento de nombrar a una mujer en la presentación del telediario para responder "a las exigencias de la época". Esto era "impensable" en los años 80, reconoce.Para la activista de derechos de la mujer, Bae Bok-ju, la llegada de Lee es una "señal alentadora" para el país."El hecho de que una mujer presente ahora el noticiero principal es una señal de que Corea del Sur está en una encrucijada para acabar con los estereotipos de género", aseguró.kjk/slb/juf/roc/mis/zm -------------------------------------------------------------