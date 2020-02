Pero en una sesión de preguntas y respuestas publicada junto con la nueva medida, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, dijo que las "personas no estadounidenses" que no puedan cerrar sus tratos con la compañía antes del 20 de mayo "pueden buscar orientación de la OFAC". "Es la primera indicación clara y escrita de que terceros no estadounidenses deberían estar en guardia, porque puede que a ellos después del 20 de mayo los agarre", dijo una fuente de la petrolera venezolana, que habló bajo condición de anonimato. Un movimiento separado de la OFAC en agosto pasado, que amenazó a cualquiera que hiciera negocios con Venezuela, detuvo una relación comercial de larga data entre PDVSA y las empresas chinas CNPC y PetroChina, limitando su relación comercial a la producción conjunta en los campos petroleros venezolanos. El Kremlin dijo el martes que las nuevas sanciones estadounidenses eran ilegales y no afectarían los lazos de Moscú con Caracas.