Donald Trump firmó 11 indultos para ex políticos y empresarios condenados en EEUU

Uno de ellos es Rod Blagojevich, ex gobernador demócrata de Illinois, condenado a 14 años, de los que ya cumplió ocho, y podría salir en libertad hoy mismo. Entre los perdonados figuran también Bernard Kerik, ex comisionado de la Policía de Nueva York, al financista Michael R. Milken y a Edward DeBartolo, ex dueño del equipo San Francisco 49ers