“Pensaron que no la íbamos a reclamar, que nadie iba a hablar por ella y no es así, Fátima era muy amada”: su tía denunció que se había avisado a las autoridades que vivía en condiciones vulnerables

Sonia López, tía de la menor de siete años, víctima de feminicidio, dijo que había un proceso de salud mental que no se siguió, que se reclamó, no sólo por parte de la familia, sino por vecinos y las autoridades no los ayudaron