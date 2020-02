Actualiza con más datos de la clasificación general ///El Verjón, Colombia, 16 Feb 2020 (AFP) - El 'escarabajo' Sergio Higuita dio un recital a Egan Bernal y Richard Carapaz en la tercera edición del Tour Colombia, que conquistó este domingo con una superioridad notable de su equipo, el estadounidense EF Pro Cycling.El pedalista de 1,63 metros de estatura y 22 años obtuvo su primer título en carreras por etapas ante un Team Ineos superado por el dominio del Education First, que en un hecho inusual situó a tres de sus hombres en el podio.De "verdad que (estoy) muy feliz, realmente, porque es mi primera clasificación general que gano en mi vida", dijo el 'Monster', quien había asumido el liderato en la cuarta etapa, al canal ESPN.En su primera participación en el Tour Colombia, una de las principales carreras de América, Higuita se llevó además la cuarta etapa y la camiseta de mejor joven. Un inicio de temporada de ensueño tras haber ganado el campeonato nacional de ruta a principios de mes.El nacido en la ciudad de Medellín (noroeste) se consagró como el tercer campeón del giro cafetero, por detrás de Egan Bernal (2018) y Miguel Ángel López (2019), quien no participó en esta edición.Y con la casaca naranja consolidó un desempeño superlativo del estadounidense EF, que terminó como mejor equipo: campeonato con él, segundo lugar con el colombiano Daniel Martínez y tercer puesto con el ecuatoriano Jonathan Caicedo."Uno, dos, tres en la general, ganando tres etapas...no hay palabras para describir el buen trabajo que hicimos", aseguró Higuita.El Education First dominó de principio a fin. En la primera etapa, una crono por equipos, superó por 45 segundos al Deceuninck Quick-step, del francés Julian Alaphilippe, y por 46 al Ineos. Con una diferencia tan holgada, los liderados por el colombiano Rigoberto Urán, con una destacada labor de gregario, se dedicaron a administrar la ventaja y contrarrestar los ataques de la escuadra británica, rendida ante la superioridad manifiesta de sus rivales.Campeón del Tour de Francia, Bernal finalizó cuarto y Carapaz 30 en la general, dominada por latinoamericanos. El mejor europeo fue el joven noruego Torstein Traen, del Uno-X Norwegian, en el noveno puesto.El italiano Fabio Aru (UAE Team Emirates) fue 12 y Alaphilippe tuvo su peor desempeño en tres participaciones, al terminar en la casilla 72. - Martínez conquista Verjón - Higuita aseguró la camiseta naranja en un cierre de carrera que homenajeó a los mejores escaladores del mundo, y en el que hubo una asistencia masiva de aficionados. La sexta etapa culminó en el Alto de El Verjón, un puerto de montaña de segunda categoría a 3.290 metros sobre el nivel del mar. El recorrido de 182,6 km inició en Zipaquirá, hogar de Bernal, en el departamento céntrico de Cundinamarca.El recorrido, que por primera vez cruzó Bogotá, fue un campo de batalla del Ineos que intentó infructuosamente dar un mazazo al EF. Pero la labor fue en vano, en parte porque solo Bernal y Carapaz pudieron llegar al remate final, donde el operativo del grupo del líder los controló con solvencia.Higuita resistió a rueda de los campeones del Tour de Francia y el Giro de Italia, mientras que su coequipero Daniel Martínez tomó ventaja y se apoderó de la etapa en una muestra de fuerza de piernas y coraje.Con un tiempo de 4H24:09, el campeón nacional contrarreloj obtuvo su primera etapa, seguido en meta por Higuita y Bernal. Al término del Tour Colombia 2.1, el embalador colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), vencedor en tres etapas, terminó líder de puntos. El cafetero Fabio Duarte (Team Medellín) finalizó campeón de la montaña y el ecuatoriano Bayron Guamá (selección de Ecuador), como el mejor de los esprints especiales.El ecuatoriano Caicedo (EF) fue el mejor extranjero y el colombiano Félix Barón (Team Illuminate), el más combativo. Resultados sexta y última etapa:1. Daniel Martínez (COL, EF Pro Cycling) 4H24:09 2. Sergio Higuita (COL, EF Pro Cycling) mt 3. Egan Bernal (COL, Team Ineos) a 0:03 4. Miguel Flórez (COL, Androni Giocattoli) a 0:09 5. Jonathan Caicedo (ECU, EF Pro Cycling) a 0:146. Robinson Chalapud (COL, Team Medellín) a 0:52 7. Hernán Aguirre (COL, Colombia Tierra de Atletas GW) a 1:08 8. Diego Camargo (COL, Colombia Tierra de Atletas GW) a 1:16 9. Fredy Montaña (COL, EPM Scott) mt 10.Esteban Chaves (COL, Selección Colombia) mt...16. Fabio Aru (UAE Team Emirates) a 1:5344. Richard Carapaz (Team Ineos) a 6:2983. Julian Alaphillipe (Deceuninck Quick-step) a 16:49 Clasificación general: 1. Sergio Higuita (COL, EF Pro Cycling) 19h55:502. Daniel Martínez (COL, EF Pro Cycling) a 0:083. Jonathan Caicedo (ECU, EF Pro Cycling) a 0:344. Egan Bernal (COL, Team Ineos) a 0:555. Miguel Flórez (COL, Androni Giocattoli) a 2:016. Fredy Montaña (COL, EPM-Scott) a 2:367. Esteban Chaves (COl, Selección Colombia) a 3:098. Hernán Aguirre (COL, Colombia Tierra de Atletas GW) a 3:159.Torstein Traen (Uno X Norwegian) a 3:1910. Sergio Luis Henao (COL, Team Ineos) a 3:22...12. Fabio Aru (UAE Team Emirates) a 3:2930. Richard Carapaz (Team Ineos) a 7:3272. 