Lima, 17 Feb 2020 (AFP) - El intercambio comercial entre Perú y China no se verá afectado por el coronavirus que apareció en diciembre en Wuhan, estimó el lunes el embajador chino en Lima, Liang Yu."En cuanto al comercio entre Perú y China no se va ver afectado", declaró Liang en una reunión con corresponsales extranjeros en Lima.China es el principal socio comercial de Perú, con un volumen de intercambios superior a los 20.000 millones de dólares anuales. El cobre y productos del mar son las principales exportaciones peruanas al gigante asiático.Incluso "el cobre y los productos agrícolas que Perú exporta serán beneficiados en su demanda tras vencer la epidemia" y durante el año las ventas tendrán "un crecimiento normal", afirmó el embajador en español.Liang estimó que el coronavirus no va afectar a largo plazo a la economía china, pero perjudicará al turismo y los transportes en los próximos meses.Según el último balance, el brote de COVID-19 ha causado 1.770 muertos y más de 70.500 contagios en China.Fuera del gigante asiático, se han registrado cinco muertes (una en Filipinas, una en Hong Kong, una en Japón, una en Francia y una en Taiwán).El embajador descartó también que los productos chinos que llegan a Perú puedan contener el coronavirus, que apareció en diciembre en Wuhan (centro de China)."A veces surgen rumores que las mercancías que vienen de China contienen coronavirus y eso es falso", aseguró el embajador.China también es el principal inversor en Perú, con más de 30.000 millones de dólares en inversiones instaladas en el país.cm/fj/mr