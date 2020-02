El maratón de Tokio del 1 de marzo, anulado para los aficionados por nuevo coronavirusTokio, 17 Feb 2020 (AFP) - El maratón de Tokio programado para el 1 de marzo no podrá ser disputado por los 38.000 aficionados que debían participar, debido a los temores de propagación del nuevo coronavirus, anunciaron este lunes los organizadores."Hemos llegado a la conclusión de que desgraciadamente era difícil organizar este evento al que se unen aficionados (...) por varios casos de personas infectadas" por el virus confirmados en la ciudad de Tokio, declaró en un comunicado la Fundación del Maratón de Tokio. Solo los corredores profesionales tomarán la salida."Vamos por tanto a organizar el maratón solo para los corredores de élite y corredores de élite en silla de ruedas", añadió la Fundación. Su número es ligeramente superior a 200 participantes, precisó un responsable del gobierno de la capital nipona.En Japón se han identificado al menos 65 personas infectadas por el virus sin contar los más de 450 pasajeros y miembros de la tripulación de un crucero en cuarentena.El ministro japonés de Sanidad, Katsunobu Kato, avisó el domingo que Japón entraba en una "nueva fase" de esta infección viral, ya que el país confirma cada día nuevos casos en personas que no han visitado China, centro de la epidemia, y que no han tenido contacto con visitantes procedentes de China.El ministro llamó a evitar las aglomeraciones. En consecuencia, las celebraciones del aniversario del emperador, que atraen cada año a miles de personas al centro de Tokio, fueron anuladas. nf-uh/dif/gh