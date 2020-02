US Lecce ganó 2-1 contra SPAL durante el encuentro celebrado este sábado en el Via Del Mare. Los dos equipos venían de cosechar resultados dispares en sus últimos encuentros. US Lecce llegó al encuentro con los ánimos reforzados tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra Nápoles fuera de casa (3-2) y el otro frente a Torino en su feudo (4-0). Por parte del equipo visitante, SPAL cayó derrotado por 2-1 en el último partido que disputó frente a Sassuolo y acumulaba tres derrotas consecutivas en la competición. Con esta derrota el equipo ferrarés se situó en vigésima posición tras la finalización del partido, mientras que US Lecce es decimoquinto.

El encuentro arrancó con buen pie para el equipo leccesi, que estrenó el luminoso con un gol de Marco Mancosu a los 41 minutos. Puso las tablas SPAL por medio de un tanto de Andrea Petagna poco antes del final, concretamente en el 47, concluyendo la primera mitad con un 1-1 en el marcador.

Después de la pausa de la primera parte llegó el gol para el equipo local, que se puso por delante con un gol de Zan Majer en el minuto 66, acabando el duelo con un marcador definitivo de 2-1.

Fue un partido con varios movimientos en los bancos de suplentes. SPAL dio entrada a Gabriel Strefezza y Sergio Floccari por Simone Missiroli y Lucas Castro y por parte de US Lecce se sustituyó aEvgeny Shakhov, Nehuen Paz y Cristian Dell`Orco por Filippo Falco, Marco Mancosu y Marco Calderoni.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a ocho jugadores, cinco para los locales y tres para los visitantes. Por parte de los locales la tarjeta fue para Zan Majer, Alessandro Deiola, Marco Calderoni, Gianluca Lapadula y Evgeny Shakhov y por parte de los visitantes para Federico Di Francesco, Kevin Bonifazi y Mirko Valdifiori.

Con esta derrota, tras finalizar el encuentro, SPAL se ubicó en el vigésimo puesto de la tabla con 15 puntos, en lugar de descenso a Segunda División. US Lecce, por su parte, alcanzó el decimoquinto lugar con 25 puntos.

La próxima jornada el equipo jugará a domicilio contra AS Roma, mientras que SPAL se enfrentará en casa a Juventus.