"Empezaba a sentirme un poco nervioso porque como atacante me encanta marcar, y empezaba a hacerse largo", contó el futbolista de 23 años, discreto en los medios de comunicación, hace unas semanas en el diario deportivo L'Equipe. "A nivel mental estaba bien. Pero no participaba en las jugadas decisivas, eso me frenaba en el campo (...). No encontré la calma hasta marcar".