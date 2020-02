Actualiza con nuevas protestas, párrafos 9 a 13 ///México, 15 Feb 2020 (AFP) - Colectivos de feministas en México llevaron este viernes un furioso reclamo a las puertas del palacio presidencial y hasta al propio mandatario, Andrés Manuel López Obrador, impulsadas por la indignación que provocó esta semana el atroz feminicidio de una joven en la capital mexicana. Casi un centenar de ellas denunciaron a gritos la violencia contra las mujeres y realizaron pintadas en la fachada del Palacio Nacional, mientras que la activista Frida Guerrera confrontó al mandatario izquierdista con esta problemática."Usted habla mucho de corrupción. El tema del feminicidio y las desapariciones está repleto de corrupción", dijo Guerrera a López Obrador durante su habitual conferencia matinal. "No estoy evadiendo mi responsabilidad. Todos los días atiendo el problema y no estoy preocupado, estoy ocupado", respondió incómodo López Obrador.El veterano líder afirmó que su gobierno garantiza que habrá "castigo para los responsables" de ejercer violencia contra las mujeres.México registró 1.006 víctimas de feminicidio en 2019, según cifras oficiales, aunque el número podría ser mayor pues existen deficiencias para tipificar el delito, según expertos.Mujeres con vestimenta oscura y el rostro cubierto pintaron frases como "¡México feminicida!" en las paredes de la residencia oficial mientras demandaban que el mandatario se pronuncie sobre los asesinatos de mujeres. - Furia por difusión de imágenes - La protesta frente al palacio presidencial fue la primera de varias convocadas este viernes en la capital mexicana y otras ciudades del país tras el asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años, matada a puñaladas y luego desollada por su pareja en el norte de Ciudad de México.El enojo arreció luego de que fotografías del cuerpo destrozado de Escamilla fueran filtradas, presuntamente por especialistas forenses y policías locales, y publicadas por algunos diarios locales."Exigimos una disculpa pública de los medios, de la prensa por la difusión de las fotos de Ingrid. Muertas también merecemos respeto", gritó una de las manifestantes con el rostro cubierto, mientras una columna de unos 200 antimotines seguía a la par la marcha.Después, varias mujeres se dirigieron a las instalaciones del diario La Prensa, uno de los que publicó las imágenes, y ahí quemaron camiones del periódico mientras exigían que su director saliera a ofrecer una disculpa."¡Ingrid, somos todas!", decían las manifestantes, mientras una chica con el rostro cubierto pintaba con aerosol en la avenida "Estado feminicida". "Lo que aquí pasa no tiene nombre, lo que aquí pasa es una barbaridad", dijo durante la manifestación María, una española bióloga de 46 años al comparar los feminicidios de su país con los de México. - Disculpa pública - Una comitiva de unas 10 activistas ingresó al Palacio Nacional y se reunió con el equipo de comunicación de Presidencia. Ahí exigieron que López Obrador "ofrezca una disculpa pública" por preferir hablar de otros temas como el avión presidencial en vez de los feminicidios."Seguiré manifestándome con tubos y palos si es necesario", dijo a la AFP una socióloga de 32 años que prefirió omitir su nombre "por miedo a represalias".Una veintena de mujeres, también de negro y encapuchadas, marcharon por calles del centro hasta la "Anti Monumenta", una escultura en memoria de las víctimas de violencia de género situada frente al céntrico Palacio de Bellas Artes, mientras gritaban "¡Que tiemblen los machistas!".La presidencia, por su parte, difundió un "decálogo" que López Obrador lanzó durante su conferencia matinal donde expresa estar contra la violencia "en cualquiera de sus manifestaciones", contra el machismo y las agresiones a mujeres.Diversas agencias de Naciones Unidas en México condenaron "enérgicamente" este viernes el crimen de Escamilla y el de otras mujeres y niñas asesinadas diariamente en México "por razones de género".El gobierno capitalino, en tanto, dijo que investiga a los funcionarios sospechosos de filtrar las imágenes de Escamilla, mientras que el gobierno federal hará lo propio con los medios que las publicaron.bur-jg/jla/ll/gma -------------------------------------------------------------