El club inglés del Manchester City fue excluido de las competiciones europeas de las dos próximas temporadas (2020-2021 y 2021-2022) debido a sus infracciones de las reglas del 'fair play' financiero, anunció este viernes la UEFA.El equipo de Josep Guardiola, segundo actualmente en la Premier League inglesa y clasificado para octavos de final de la Liga de Campeones, donde será rival del Real Madrid, fue castigado además con una multa de 30 millones de euros. Esas sanciones son susceptibles de apelación, precisó la UEFA, y poco después de conocer la sanción el Manchester City anunció en un comunicado que llevará el caso al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)."El Manchester City está decepcionado pero no sorprendido por el anuncio realizado hoy", comentó el club en ese texto, difundido apenas unos minutos después de la oficialización de la exclusión.La Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Control Financiero de los Clubes (ICFC) estimó que el City es culpable de "graves violaciones" de las reglas del 'fair play' financiero, el principio por el cual un club que participa en las competiciones europeas de la UEFA no puede gastar más de lo que genera, dentro de unos parámetros fijados para evitar excesivos endeudamientos y vigilar estrechamente las inyecciones de capital de los propietarios.El club es propiedad de un miembro de la familia reinante en Abu Dabi y fue también castigado por haber "sobreevaluado los ingresos procedentes de los contratos de patrocinio en sus cuentas en el periodo 2012-2016".Por todo ello, el Manchester City está "excluido de las competiciones europeas para las temporadas 2020-2021 y 2021-2022", decidió la UEFA. - Reacción firme - En su reacción, el vigente campeón de Inglaterra critica el procedimiento en su contra."Para decir las cosas simplemente, es un caso lanzado por la UEFA que lleva a una investigación llevada por la UEFA y juzgada por la UEFA", resume el club.El investigador jefe del ICFC, el exprimer ministro belga Yves Leterme, es víctima también de un dardo del City, aunque no lo nombre directamente."En diciembre de 2018, el jefe investigador de la UEFA había anunciado públicamente la conclusión y la sanción que esperaba dictar contra el Manchester City, antes de que empezara ninguna investigación", lamentó el equipo."El procedimiento de la UEFA que siguió a ello, sesgado y con constantes filtraciones (a la prensa), no dejaba muchas dudas sobre el resultado", añadió.En mayo, varios medios habían publicado que Leterme recomendaba una suspensión del equipo para la Liga de Campeones, en un informe transmitido a la Cámara de Enjuiciamiento."Ahora que este procedimiento sesgado ha terminado, el club va a buscar un veredicto imparcial tan rápido como sea posible y va, con este objetivo y en un primer momento, a acudir al Tribunal Arbitral del Deporte en los mejores plazos", concluyó el City, que estima tener "un amplio conjunto de pruebas irrefutables para apoyar" su posición.En el punto de partida de la investigación abierta por la UEFA están los "Football Leaks", las investigaciones realizadas por un consorcio de diarios europeos, que revelaron el recurso del Manchester City a contratos de patrocinio sobreevaluados, entre otras prácticas.El Manchester City había sido ya castigado en 2014 a una multa de 60 millones de euros, de ellos 20 millones en firme, por haber contravenido las reglas del 'fair play' financiero de la UEFA.La historia del club cambió en 2008, cuando fue adquirido por el grupo inversor Abu Dhabi United Group for Development and Investment, lo que supuso que la entidad entrara en una nueva dimensión y pasara a ser uno de los grandes de Inglaterra y Europa a golpe de talonario.Pese a que ganar la Liga de Campeones es el gran objetivo, el Manchester City no ha conseguido alcanzar la final de ese torneo.