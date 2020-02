Vaya al BreakUp Bar (Bar de Ruptura) de Hollywood, donde se reproducen clásicas películas sobre separaciones amorosas en una enorme pantalla y donde puede dejar sus pensamientos y recuerdos en el Muro de las Relaciones Rotas, mientras ahoga sus penas con tragos como "Ghosted" (Abandonado) o "I Dealt With Your Parents for Years" (Lidié con tus padres por años).