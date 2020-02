En una jornada más, la vigésimo cuarta de la Serie A, medirán sus fuerzas US Lecce y SPAL a las 11:00 del sábado en el Via Del Mare.

US Lecce llega con ilusión a la vigésimo cuarta jornada tras ganar sus dos últimos encuentros 3-2 y 4-0, el primero contra Nápoles fuera de casa y el segundo contra Torino en su campo. Desde que ha empezado la competición, los locales han vencido en cinco de los 23 encuentros jugados hasta la fecha en la Serie A, con una racha de 30 tantos a favor y 44 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, SPAL fue derrotado por 2-1 en el último encuentro que disputó frente a Sassuolo, por lo que espera terminar con su mala racha y redirigir su trayectoria en el torneo.

En cuanto a los resultados como local, US Lecce ha ganado una vez, ha sido derrotado en cinco ocasiones y ha empatado cinco veces en 11 partidos jugados hasta ahora, de modo que se muestra como un conjunto débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, SPAL tiene un balance de dos victorias, nueve derrotas y un empate en 12 partidos jugados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con US Lecce.

Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio de US Lecce, pues han ganado ya tres partidos a domicilio. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se celebró en diciembre de 2019 y acabó con un resultado de 5-1 para los visitantes.

En este momento, US Lecce se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de siete puntos con respecto a su rival. El equipo de Fabio Liverani llega al encuentro en decimoséptima posición y con 22 puntos antes del encuentro. Por su lado, el equipo visitante es vigésimo con 15 puntos.