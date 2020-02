SHOTLIST GINEBRA, SUIZA14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general oficinas de la OMS en Ginebra2. Plano medio oficinas de la OMS en Ginebra3. Primer plano oficinas de la OMS en Ginebra4. Plano general conferencia de la OMS sobre COVID-195. Plano medio Michael Ryan, jefe la dirección de emergencias humanitarias de la OMS 6. SOUNDBITE 1 - Michael Ryan, jefe la dirección de emergencias humanitarias de la OMS (hombre, inglés, 14 seg.): "No hemos ofrecido consejo al Comité Olímpico Internacional para los Juegos ni en un sentido ni en otro, y tampoco lo haríamos. No le corresponde a la OMS cancelar o no cancelar ningún evento" "We have not offered advice to the IOC for the Olympics one way or the other, and neither would we. It is not the role of WHO to call off or not call off any event." 7. Plano general El jefe de la OMS, Tedros Adhenom Ghebreyesus, hablando por video conferencia desde Kinshasa a una conferencia de prensa en Ginebra8. Plano medio Michael Ryan9. Plano medio El jefe de la OMS, Tedros Adhenom Ghebreyesus, hablando por video conferencia desde Kinshasa a una conferencia de prensa en Ginebra10. Primer plano periodista11. Primerísimo primer plano periodista en conferencia de prensa12. Plano medio periodista en conferencia de prensa ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La OMS defiende a China ante críticas estadounidensesGinebra, 14 Feb 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) salió en defensa este viernes de China tras las críticas estadounidenses por la supuesta "falta de transparencia" de Pekín sobre la epidemia del nuevo coronavirus, que ha dejado cerca de 1.400 muertos."Tenemos un gobierno que coopera con nosotros, que invita a los expertos internacionales, que ha compartido secuencias [del virus], que sigue trabajando con el mundo exterior, que ha publicado en revistas médicas internacionales creíbles", subrayó el jefe del departamento de emergencias sanitarias de la OMS Michael Ryan."Creo que esto se enmarca difícilmente con los comentarios de [Larry] Kudlow, pero cada uno es libre de dar su opinión", dijo a la prensa, en referencia a las críticas del asesor económico del presidente estadounidense, Donald Trump.Larry Kudlow lamentó el jueves la "falta de transparencia" de China, al considerar que esto hace difícil la evaluación de riesgos provocados por la epidemia que afecta principalmente al gigante asiático."Estamos un poco decepcionados con la falta de transparencia de los chinos", declaró Kudlow, dando un giro al tono en la Casa Blanca tras las felicitaciones de Trump a su homólogo chino.Hace una semana, el presidente estadounidense alabó el "trabajo muy profesional" de las autoridades chinas ante la epidemia en una conversación telefónica con su homólogo Xi Jinping."El presidente Xi aseguró al presidente Trump que China controlaba el dossier, que estarían abiertos y aceptarían nuestra ayuda", explicó Kudlow, lamentando que no ha ocurrido."Si no disponemos de buenas informaciones de China, es muy difícil para nosotros hacer una evaluación creíble", aseguró.dt-cr/sg/af/bc ------------------------------------------------------------- La OMS aclara que no ha opinado sobre la disputa de Juegos de TokioGinebra, 14 Feb 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este viernes que no ha emitido opinión sobre la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 ante la epidemia del nuevo coronavirus, pero dijo estar dispuesta a aportar toda asistencia técnica necesaria a los organizadores para que tomen su propia decisión."No hemos dado nuestra opinión al COI (Comité Olímpico Internacional) para los Juegos Olímpicos, ni en un sentido ni en el otro, y no lo haremos", declaró a la prensa el jefe del departamento de urgencias humanitarias de la OMS, Michael Ryan, preguntado por los temores de que la epidemia pueda condicionar la disputa de los Juegos de Tokio, previstos del 24 de julio al 9 de agosto.También este viernes, unas horas antes, John Coates, presidente del Comité de Coordinación del COI, había afirmado en Tokio que "el consejo recibido de la OMS es que no hay ninguna razón para prever un plan de urgencia para la anulación o la deslocalización de los Juegos".Michael Ryan indicó al respecto que "en este punto no hay ninguna discusión especial o decisión particular tomada" sobre "los eventos de masas de los próximos meses" en el mundo."No nos corresponde a nosotros anular o no un evento, sea el que sea", añadió este alto responsable de la OMS, que tiene su sede en Ginebra (Suiza)."El papel de la OMS es ofrecer una opinión técnica, un apoyo (...) una evaluación del riesgo alrededor de un evento", pero el mantenimiento o no de un gran acontecimiento "es una decisión que corresponde a los países organizadores y a las instancias organizadoras".El COI, sin dejar de reafirmar que los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 no están amenazados, admitió este viernes que debía emprender "un gran trabajo de comunicación" frente a la epidemia del coronavirus que ya ha provocado casi 1.400 muertos, la mayoría en China.Con 33 casos en el país y más de 200 personas en cuarentena en un barco frente a Yokohama, Japón es el país más afectado por detrás de China.Las autoridades japonesas anunciaron el jueves una primera muerte de una persona infectada por este nuevo coronavirus, una mujer de 80 años en una región vecina a Tokio.dt-cr/dr