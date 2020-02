Lima, 13 Feb 2020 (AFP) - En la víspera del Día de San Valentín, varias ONG distribuyeron gratuitamente unos 200.000 condones para prevenir la transmisión del VIH en Perú, donde alrededor de nueve de cada diez personas tienen sexo sin protección, según reflejó una encuesta.Los preservativos fueron repartidos este jueves en ferias en varias ciudades de la costa, la sierra y la selva peruanas, donde también se hicieron pruebas gratuitas para detectar el VIH."En el Perú el 99% de casos de VIH se origina por no usar condón en las relaciones sexuales. Se necesita impulsar la información para que los peruanos sepan cómo cuidarse", dijo a la AFP José Luis Sebastián, médico de la ONG internacional Aids Healthcare Foundation (AHF), instalada en una feria en Lima.Según una encuesta nacional de esta ONG, el 85% de los varones peruanos nunca usa condón al mantener relaciones sexuales, mientras que en las mujeres el porcentaje alcanza el 91%.Sebastián precisó que la mitad de los peruanos encuestados dijo haber iniciado su vida sexual antes de los 14 años."Es una etapa donde los jóvenes necesitan información. Los adolescentes deben conocer sobre el VIH antes de que sean sexualmente activos", señaló.La campaña forma parte de los actos por el Día Internacional del Condón, que la AHF organiza desde 2012 en medio centenar de países, principalmente de África, cada 13 de febrero, en la víspera del Día de San Valentín.Otras ONGs también colocaron puestos en la feria limeña, instalada en la plaza Manco Cápac, con activistas disfrazados de condones, charlas sobre el uso del preservativo y concursos con condones de premio."Debemos usarlo para tomar conciencia. Debemos dejar a un lado el tabú. A mi hijo le digo llévate esto (un condón) porque yo soy una mamá moderna", contó a la AFP Heidi Panaifo, de 42 años, tras someterse a la prueba de VIH y obtener su 'Pasaporte Saludable' (examen negativo).En Perú hay 79.000 personas con VIH, según cifras oficiales, de las cuales 16.000 son mujeres."Me parece genial que hagan este tipo de cosas", dijo el migrante venezolano José Díaz, de 28 años, tras someterse al examen.Jaine Garavito, de 19 años, hacía fila para la prueba. "Estoy nerviosa, pero siempre me he cuidado en momento de tener relaciones. La mujeres debemos tener alguna manera de protegernos", dijo. cm/fj/mls