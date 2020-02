SEATTLE (AP) — Un memorándum de las autoridades migratorias de Estados Unidos obtenido por The Associated Press confirma que Greyhound y otras empresas de autobuses no están obligadas a permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza suban a los vehículos para revisiones de rutina en busca de inmigrantes sin autorización, al contrario de lo dicho insistentemente por la empresa, de que no tiene más remedio que permitirlo.