SHOTLIST CARACAS, VENEZUELA14 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: VTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. SOUNDBITE 1 - Nicolás Maduro, presidente de Venezuela (hombre, español, 24 seg.): "No puede ser que el gobierno de los Estados Unidos, todos los días, todos los días, persigue, ataque y prohíba la importación de insumos fundamentales para la vida. No puede ser, no puede ser. Es una guerra, una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles."