“Adentro de la cancha podés tener velocidad y fuerza, pero eso no te sirve si no sabés jugar al fútbol”, opinó Mara, que lleva tatuada una pelota de este deporte en el gemelo de la pierna izquierda, durante una entrevista con The Associated Press en la casa que comparte con su madre y cuatro hermanas más pequeñas en las afueras de La Plata, suburbio al sur de Buenos Aires.