TOKIO - No hay un Plan B para los Juegos Olímpicos programados para dentro de cinco meses en Tokio a pesar del brote de coronavirus en la vecina China. Los organizadores de la justa dicen que la Organización Mundial de la Salud les ha dicho que no es necesario cambiar los planes y que, en vista de ello, no tienen plan de contingencia alguno. Todo se hará según los planes originales. Por Stephen Wade y Mari Yagamuchi. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.